Anamaria Prodan, o nouă lovitură pentru Reghe: „Nu îmi vine să cred că s-a ajuns aici. Nu am regrete”

Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații după ce Laurențiu Reghecampf a susținut că dorește ca după divorț impresara să își schimbe numele pe care-l poartă:

„Nici măcar nu m-a strigat vreodată cineva Reghecampf sau Dumitrescu. Eu sunt Anamaria Prodan, eu așa m-am născut, ei au devenit cunoscuți, normal, ca fiind soții mei. E frumos să fie așa că o familie se ajută. Nu este vorba de nume, nu are nimeni cum să ia numele. Problema este de acte.

E foarte greu în America să schimbi social security, să schimbi toate actele, tu să ai un nume, copiii alt nume. Astea sunt prostii de-ale lui Reghecampf, mă rog! Nu mai contează, el ar trebui să fie mândru că-i port numele”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Click.

„(n.r. cum reușești să treci peste tot ce se întâmplă în jurul familiei?) Cum mă cunoașteți, trec cu capul sus, plină de mândrie, exact cum v-am spus, suntem ca orice altă familie, avem notorietate, este normal să fim pe prima pagină a ziarelor, ne-am asumat chestia asta. Eu așa m-am născut, ei așa s-au născut, nu știm cum este fără camere, fără blitz-uri.

Ne asumăm, se întâmplă în viață și greșim, ca orice alți oameni, dar exact cum am spus, cred că familia asta a însemnat ceva pentru România și înseamnă în continuare. Dacă unul a plecat, au rămas alți patru, alți patru care, cu siguranță, vor fi și mai puternici după această lovitură.

Nu îmi vine să cred că s-a ajuns aici, e dorința soțului meu, o respectăm și cam atât. Familia asta va merge mai departe, numai în picioare și foarte mândri. Nu am regrete în viață, decât pentru faptul că am încercat să îmi salvez mama și nu am fost atentă în jurul meu”, a declarat Anamaria Prodan.