Anamaria Prodan se întâlnește cu mama lui Elon Musk, în România: „Sunt mândră să stau alături de această femeie puternică”

Anamaria Prodan, președintele Organizației de femei APP pe țară, dar și vicepreședinte APP, face un anunț care surprinde pe toată lumea. În timp ce Elon Musk a venit în România, impresara ar urma să se întâlneasă cu mama celui mai bogat om din lume pentru a discuta deschis despre rolul femeii în societate și în familie, puterea de caracter a acesteia și abilitatea de a îmbina calitatea de mama cu cea de femeie de carieră și stâlp al familiei. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe Instagram. Evenimentul este organizat de omul de afaceri Adrian Thiess, cel care a adus în România cele mai mari personalități ale lumii.

Anamaria Prodan a făcut un anunț surprinzător pe Instagram: „Maye Musk va veni pentru prima oara in Romania. Un eveniment unic in care va povesti cum e sa cresti trei copii singura, cum unul dintre copii devine cel mai bogat om al Planetei. Asemănările dintre mine și MAYE sunt uluitoare și ma rog la Dumnezeu ca cele 3 comori ale mele sa calce pe urmele copiilor domniei sale ! Un eveniment organizat de Adrian Thiess, omul drag mie pe care l consider parte din Familia mea ,omul care a adus in Romania cei mai puternici oameni ai Planetei ! Pe data de 26 Ianuarie la Sala Palatului sunt mândra sa stau alături de aceasta femeie puternica și sa vorbim in fata femeilor din Romania despre demnitate , mândrie , succes, educație și munca împinsă la extrem fata de copii și familie și fata de VIAȚA !”.

Anamaria Prodan luptă pentru femeile din România din noua funcție de președintă a organizației de femei APP, dar și vicepreședinte APP.

Dând dovadă de o tărie de caracter formidabilă, Anamaria Prodan este hotărâtă să lupte pentru drepturile femeilor din România. Ajunsă vocea lor, impresara, una dintre cele mai apreciate și, totodată, de temut femei din business-ul din țara noastră datorită caracterului justițiar, îmbină cu succes cariera cu viața de familie.