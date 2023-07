Anamaria Prodan va juca într-un film: „Sunt fericită, a fost un vis al meu din copilărie”

După ce a dat lovitura în impresariatul sportiv, Anamaria Prodan se pregătește să strălucească și în lumea filmului. Impresara a primit rolul principal, alături de actorul Cristi Iacob, în comedia „Complotul bonelor”. Filmul este regizat de Iura Luncașu, cunoscut și ca „regele telenovelelor”, pentru seriale precum „Pariu cu viața” sau „Inimă de țigan”.

Filmările au început weekend-ul trecut, la Cluj, unde Anamaria a fost primită ca un adevărat star de cinema. Impresara este foarte încântată de această nouă provocare.

„Sunt fericită. Iura Luncașu a avut încredere oarbă în mine. În ziua în care m-a sunat am știut că vom face o echipă minunată împreuna. Am rolul principal in comedia «Complotul bonelor».

Filmările se desfășoară la Cluj și în străinătate. Este o comedie romantică despre viața unei femei puternice, care a construit un imperiu. Cumva dacă vreți părți din viața mea. De aceea spun că mă regăsesc perfect și mă simt minunat în rolul meu.

Este un film în care mă regăsesc perfect și când joc rolul acesta practic retrăiesc momente din viața mea!” , a declarat Anamaria Prodan, pentru click.ro.

Anamaria Prodan și-a intrat foarte bine în rol, mai ales că noua ipostază de actriță de comedie îi place foarte mult. Producătorii sunt convinși că filmul, care va fi difuzat pe Netflix, va fi un succes de box office.

„Ma simt perfect, căci toată echipa este de super profesioniști. Cristi Iacob, pe care îl ador, joacă rol principal alături de mine. Mă ajută enorm.

Mă învață non-stop. Iura este lânga mine, secundă cu secundă, și îmi dă încredere! Adrian Pescariu la fel este lipit de mine. Toată echipa de la mic la mare m-au primit în familia lor cu multă bucurie!

Sunt fericită căci acesta a fost un vis al meu din copilărie, de care nu am avut timp până acum, căci mereu m-am concentrat pe carierele altora.

Acum a venit timpul meu să trăiesc pentru mine. În curând, veți rade pe săturate în comedia romantică «Complotul bonelor»!”, a mai declarat impresara Anamaria Prodan.