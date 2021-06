Anamaria Reghecampf, disperată! Mesajul în „engleză” postat de fiul celor doi

Anamaria Reghecampf a dezminţit declaraţia legată de divorţ pe care soţul ei a oferit-o presei din România. Impresarul a postat şi un mesaj pe care i-l atribuie fiului Laurenţiu Reghecampf jr.

Agentul FIFA pretinde că fiul în vârstă de 12 ani ar fi postat şi şters ulterior mesajul la adresa jurnaliştilor care au publicat ştirile legate de divorţul celor doi. „Engleza” folosită în postare trădează însă faptul că mesajul nu îi poate aparţine unui copil care ar fi învăţat engleza ca limbă străină în primii ani de şcoală.

„Don’t you be ashamed for so many years to accuse my father that he has a mistress?” – sunt genul de expresii traduse din română şi folosite fără a avea nicio noimă în limba engleză.

Textul tradus cu forcepsul din română în engleză îi acuză pe jurnalişti că ar fi fabricat povestea divorţului pe care antrenorul român a confirmat-o pentru Fanatik.

”Când tatăl meu plănuiește în secret un divorț, înseamnă că nu e tatăl meu, Laurențiu Reghecampf. Când tatăl meu plănuiește să fugă de acasă și să ruineze familia pentru o femeie care-i vânează banii, acela nu e tatăl meu.

Știu că mulți dintre voi vreți să se despartă și abia așteptați asta, dar…. Această familie va rămâne unită! Unită până la moarte! Această familie este mândria vieții mele! Tatăl meu mai bine ar muri decât să-și batjocorească copiii! El o divinizează pe mama! Numele familiei mele e unic!”– este mesajul scris într-o engleză incalificabilă pe care Anamaria Prodan i-l atribuie fiului ei, Laurenţiu.

Laurenţiu şi Anamaria Reghecampf au aniversat recent 15 ani de căsătorie. Zvonurile cu privire la divorţul celor doi au fost lansate în urmă cu câteva luni de către patronul FCSB, Gigi Becali.