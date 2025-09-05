Anca Todoni a fost învinsă în sferturi la Montreux (WTA 125)

Jucătoarea română de tenis Anca Todoni a fost învinsă de letona Darja Semenistaja, cu 4-6, 6-2, 0-6, vineri, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Montreux (Elveţia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.

Todoni (20 ani, 112 WTA), a patra favorită, s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 55 min).

Semenistaja (22 ani, 115 WTA), a cincea favorită, are acum 3-1 în meciurile directe, după ce s-a impus în 2023 la Bucureşti (WTA 125) cu 7-6 (7/3), 6-4, în sferturi, şi la Montreux, anul trecut, cu 6-4, 4-6, 6-4, în sferturi. Todoni câştigase ultima confruntare, anul trecut, în semifinale la Santa Cruz (Bolivia), cu 6-0, 6-1.

Todoni s-a ales cu un cec de 3.450 de dolari şi 27 de puncte WTA.

La dublu, Anca Todoni şi olandeza Arantxa Rus vor juca în semifinale împotriva cuplului Anouk Koevermans (Olanda)/Valentina Ryser (Elveţia), informează Agerpres.