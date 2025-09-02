Anca Todoni s-a calificat în optimi la Montreux (WTA 125)

Jucătoarea română de tenis Anca Todoni s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 125 de la Montreux (Elveţia), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe burundeza Sada Nahimana, cu 6-0, 6-3.

Todoni (20 ani, 112 WTA), a patra favorită, s-a impus în faţa unei adversare venite din calificări (24 ani, 220 WTA), după 69 de minute, conform agerpres.

Românca nu şi-a cedat serviciul în acest meci, salvând cele două mingi de break ale jucătoarei africane.

Todoni şi-a asigurat un cec de 2.000 de dolari şi 15 puncte WTA.

În optimi, Todoni o va înfrunta pe rusoaica Daria Astahova (23 ani, 657 WTA), care a câştigat singurul lor meci anterior, în 2020, în primul tur la Heraklion, cu 6-3, 6-2.

Todoni va juca şi la dublu, alături de olandeza Arantxa Rus.