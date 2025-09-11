Anca Todoni s-a retras din turneul WTA 125 de la San Sebastian

Jucătoarea română de tenis Anca Todoni s-a retras, miercuri, din turneul WTA 125 de la San Sebastian (Spania), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, potrivit site-ului WTA.

Todoni (20 ani, 114 WTA), a treia favorită, trebuia să joace miercuri contra sârboaicei Lola Radivojevic (20 ani, 195 WTA), în optimile de finală, dar a fost nevoită să se retragă.

Todoni rămâne cu un cec de 1.740 de euro și 15 puncte WTA.