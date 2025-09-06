Anca Todoni și Arantxa Rus vor juca finala de dublu la Montreux (WTA 125)

Perechea româno-olandeză Anca Todoni/Arantxa Rus s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu la turneul de tenis WTA 125 de la Montreux (Elveția), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce s-a impus în fața cuplului Anouk Koevermans (Olanda)/Valentina Ryser (Elveția), cu 6-3, 6-4.

Todoni și Rus au obținut victoria după o oră și 15 minute de joc.

Perechea româno-olandeză și-a asigurat un cec de 4.300 de dolari și 81 de puncte WTA la dublu.

Todoni, care vineri a pierdut în sferturi la simplu, și Rus vor juca în finală contra cuplului Oksana Selehmeteva (Rusia)/Simona Waltert (Elveția).