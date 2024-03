Ancelotti, după ce Real Madrid a tremurat în meciul cu Leipzig: „Eu sunt de vină”

Real Madrid s-a calificat cu emoții în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. A făcut egal, 1-1, cu RB Leipzig. Pe final, nemții puteau chiar să câștige. Carlo Ancelotti și-a asumat vina pentru jocul echipei sale.

„Partida a fost slabă, am jucat foarte prost, cu intensitate scăzută, cu teamă. Aspectul psihologic și-a pus amprenta asupra jocului făcut de noi.

Am jucat împotriva unui adversar cu calitate, care nu a avut nimic de pierdut, iar noi am fost înfrânați de la început la final. Am suferit, dar era important să ajungem în sferturi și am reușit.

Ideea a fost să punem mai multă presiune, cu mijlocași mai energici, dar am jucat foarte lent, nu am făcut pressing, cu pase lente, nu am verticalizat, am pasat în lateral. Nu a fost o seară bună și evident este vina mea”, a declarat Carlo Ancelotti, potrivit Marca.

Totodată, antrenorul italian a subliniat că Real Madrid s-a calificat în sferturile Champions League și că are în fruntea La Liga un avans de 7 puncte față de Girona, ocupanta locului 2. Totuși, Ancelotti are așteptări ca jocul echipei sale să fie îmbunătățit.

„Este important că ne-am calificat în sferturi, dar este clar că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Uneori, acest lucru se poate întâmpla în Champions League, ni s-a întâmplat și cu Chelsea. Se poate întâmpla ca un meci slab să ducă la eliminare.

Aspectul mental a fost important. Când ai un avantaj mic, nu poți să te avânți. A fost exact opusul la cei de la Leipzig, care au încercat orice. Trebuie să analizăm foarte bine. Avem un avantaj de șapte puncte în campionat și ne-am calificat în sferturile de finală”, a adăugat Carlo Ancelotti.