Ancelotti, supărat după eșecul cu Barcelona: ”Rezultat este foarte prost, nemeritat!”

Echipa spaniolă FC Barcelona a învins joi, în deplasare, scor 1-0, formaţia Real Madrid, în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal.

După meci, Carlo Ancelotti a oferit mai multe declarații. El susține că echipa lui nu merita să piardă.

„Am jucat fotbalul pe care trebuie să-l jucăm. Am făcut un joc plin de intensitate, am făcut pressing, Barcelona a avut 40% posesie, dar nu am dat gol. Ei nu au făcut nimic pentru a marca, s-au apărat foarte bine și au avut noroc.

Au un avantaj, dar avem toată încrederea din lume că vom putea întoarce lucrurile în favoarea noastră. Dacă vom repeta prestația din această seară în meciul de la Barcelona, ne putem califica. Nu cred că Barcelona poate repeta această performanță defensivă pe Camp Nou.

A fost o confruntare diferită față de cea cu Liverpool. Barcelona s-a apărat foarte jos și a fost dificil să atacăm pe tranziție. Dar nu le-am permis să joace așa cum și-au dorit și asta e bine.

Rezultat este foarte prost, nemeritat. A fost un joc bun din partea noastră, cu intensitate și angajament. Erau pe un bloc defensiv nu pentru că au vrut, ci pentru că i-am obligat să o facă. A fost greu să avem ocazii, am încercat pe benzi, dar au fundași foarte buni și ne-au blocat.

Barcelona nu merita să câștige, e clar. A fost o eroare individuală, un contraatac și o deviere… foarte mult noroc. Nu au avut ocazii, cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon pentru noi, din punct de vedere defensiv”, a spus Carlo Ancelotti.