Ancheta a confirmat că pugilistul Ricky Hatton s-a sinucis

Ancheta privind cauzele morții fostului boxer britanic Ricky Hatton a confirmat că acesta s-a sinucis la vârsta de 46 de ani, informează EFE.

Cu o zi înaintea tragediei nu a participat la un eveniment programat

Medicul legist Alison Mutch, care a condus ancheta, a confirmat, joi, în fața Curții din Manchester, că Hatton a fost găsit mort în patul său pe data de 14 septembrie.

Ea a explicat, de asemenea, că familia boxerului îl văzuse ultima dată cu două zile înainte și că părea să fie în stare bună.

Cu toate acestea, a doua zi nu a participat la un eveniment programat, iar în dimineața zilei de 14 septembrie, managerul și prietenul său apropiat Paul Speak i-a vizitat locuința din Manchester pentru a-l duce la aeroport pentru a pleca spre Dubai, unde urma să-și anunțe oficial revenirea în ring.

Managerul său a fost cel care a găsit trupul neînsuflețit al boxerului. Boxerul, născut în Stockport, un oraș la sud de Manchester (nord-vestul Angliei), și-a anunțat vara trecută dorința de a reveni în ring. O luptă fusese programată pentru decembrie la Dubai.

Stilul agresiv al lui Hatton l-a transformat într-unul dintre cei mai populari boxeri britanici ai generației sale.

Hatton, care a câștigat titluri mondiale la categoriile superușoară și welter, a urcat în clasamentul amator și național înainte de a înfrunta boxeri de talie mondială precum Kostya Tszyu, Floyd Mayweather și Manny Pacquiao.

Înfrângerea sa din mai 2009 împotriva filipinezului, în runda a doua și în fața a peste 25.000 de spectatori britanici, l-a devastat. Boxerul își exprimase public gânduri suicidare și recunoscuse dependența de alcool și cocaină.