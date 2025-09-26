Andre Almeida rămâne la Valencia până în 2029

Mijlocașul portughez Andre Almeida și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Valencia CF până la 30 iunie 2029, a anunțat clubul spaniol, citat de EFE.

Almeida, în vârstă de 25 de ani, a sosit la Valencia în vara lui 2022, de la formația Vitoria Guimaraes, semnând la momentul respectiv un contract pe șase sezoane cu ‘liliecii’, valabil până în 2028, devenind unul dintre pariurile pe termen lung ale grupării de pe Mestalla.

Fost internațional portughez de tineret, Andre Almeida a crescut la categoriile inferioare ale clubului Vitoria Guimaraes, fiind promovat la prima etapă în 2019.

De la sosirea sa la Valencia, el a disputat 96 de meciuri, marcând patru goluri și oferind două assist-uri în cele patru sezoane alături de spanioli.

Noul contract semnat de Almeida include și o creștere salarială, conform surselor apropiate de această operațiune, precizează EFE.