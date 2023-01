Andre Duarte a spus de ce l-a șantajat pe Adrian Mititelu: „Este normal, nu contează ce vor spune fanii”

Fundașul central portughez Andre Duarte s-a „răzvrătit” la jumătatea lunii ianuarie și a vrut să plece de la FC U Craiova 1948.

„Ce s-a întâmplat sunt lucruri ce fac parte din fotbal, este normal”, a spus Andre Duarte

Jucătorul lusitan este unul dintre cei șapte integraliști în primele 21 de etape ale Superligii și mai are contract cu echipa olteană până în vara lui 2024. „Are o atitudine neserioasă, nu se antrenează, zice că se lasă de fotbal”, spunea la vremea respectivă patronul echipei, Adrian Mititelu.

Între timp, jucătorul a revenit la sentimente mai bune și este gata să intre pe teren pentru a-și ajuta colegii în meciul pe care echipa antrenată de italianul Nicolo Napoli îl va juca azi, în Etapa a 22-a, pe teren propriu, cu UTA, de la ora 15:30.

„Cred că ce s-a întâmplat sunt lucruri ce fac parte din fotbal, este normal. Cred că fiecare dintre noi are visuri și trebuie să lupte pentru ele, dar totul s-a rezolvat după ce am vorbit cu antrenorul și cu patronul. Sunt la dispoziția antrenorului, dacă vrea să mă trimită în teren.

Sunt un jucător profesionist și nu contează ce vor spune fanii, deoarece trebuie să fiu concentrat pe teren. Am vorbit cu antrenorul și patronul, mi-au explicat punctul lor de vedere, iar eu am acceptat și am rămas aici.

Sunt concentrat, sunt jucătorul celor de la U Craiova 1948. Participarea în cupele europene este unul dintre obiectivele mele”, a declarat Andre Duarte, ajuns la FC U Craiova 1948 la sfârșitul lunii iunie a anului trecut.