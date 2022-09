Andrea Compagno, decis după meciul din Conference League: ”La sfârşitul anului vom lupta pentru campionat!”

FCSB a terminat cu un scor egal joi, 0-0, meciul de pe Arena Naţională disputat împotriva formaţiei belgiene Anderlecht, în etapa a doua a grupelor Conference League.

În minutul 30, Dawa a fost ținut în careu, dar arbitrul nu a dat nimic.

FCSB a reușit să obțină primul punct în grupa din Conference League, iar la finalul meciului, Andrea Compagno a oferit mai multe declarații.

”Am făcut un meci bun. Noi am fost cei care am avut cea mai mare ocazie, am jucat bine. E un prim punct în cupele europene, a fost un meci cu un rezultat corect. Mergem înainte. Mâine ne gândim pentru meciul viitor.

Antrenorul ia decizie. Dacă joci 5 minute, 1 minut sau 90, trebuie să dai totul. E normal că nu poţi juca în fiecare meci la fel. E un lot mare, echipa e valoroasă. Nu e important cine intră, importantă e echipa.

Sigur că ne batem, noi putem. Totul e posibil. Cu West Ham e diferenţă mare, dar pentru locul doi chiar putem să ne luptăm pentru calificare. Cum am zis, nu avem timp să ne gândim mai departe, trebuie să ne gândim la Craiova. Da, mă întorc, dar doar în oraş.

Mă simt bine, bine, foarte bine. E foarte bine aici în România. Sunt sigur că la sfârşitul anului vom lupta pentru campionat”, au fost cuvintele lui Andrea Compagno după meci.