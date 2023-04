Andrea Compagno, după ce FCSB a învins Sepsi: „E mai importantă victoria decât că sunt eu golgheter. Mergem la Cluj să câştigăm”

Andrea Compagno a spus după ce FCSB a învins Sepsi, în deplasare, cu 2-1 că este mai importantă victoria decât faptul că el a devenit golgheter. Compagno a marcat golul de 1-1 în minutul 8 al partidei, victoria FCSB-ului fiind adusă de Florinel Coman, care a marcat în minutul 18.

„Era foarte important pentru noi să câştigăm, e foarte important să luăm puncte cu echipele din playoff. Am jucat cu o echipă bună, în a doua repriză am fost mult prea retraşi, dar foarte importante erau cele 3 puncte şi am câştigat.

Ne gândim de la meci la meci, obiectivul nostru este acesta, să câştigăm campionatul, avem meci cu CFR. O să fie un meci foarte frumos şi o să fim pregătiţi pentru asta (n.r. pentru victorie). Ne pregătim pentru victorie, vedem ce se întâmplă. Mă interesează mai mult că a câştigat echipa decât că sunt eu golgheter.

(n.r.: despre Charalambous) Mi se pare foarte bun, împreună cu tot staff-ul muncim foarte bine şi ne pregătim pentru meciuri. Ne înţelegem în engleză cu el (n.r.: cu Charalambous)„, a declarat Andrea Compagno după meciul câştigat cu 2-1 de către FCSB cu Sepsi în deplasare.