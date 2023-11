Andrea Madorlini și-a criticat jucătorii după remiza din Cupa României: „În prima repriză nu am fost CFR Cluj”

“U” Cluj-Napoca și CFR Cluj au remizat, 1-1, pe t6erenul primeia, în etapa a 2-a a Grupei B din Cupa României.

„În prima repriză nu am fost CFR Cluj”, și-a declarat nemulțumirea Andrea Mandorlini

În urma acestui rezultat, ambele echipe au câte 4p, ca și Rapid, dar un golaveraj mai bun, ceea ce le face favorite la calificarea în sferturi.

La finalul confruntării de pe Cluj Arena, antrenorul oaspeților, italianul Andrea Mandorlini, a recunoscut că e nemulțumit de evoluția echipei pe care o pregătește.

„În prima repriză nu am jucat deloc bine, am avut multe greșeli. Nu ne așteptam nici noi, dar cred că nici ei. Din păcate, câteodată așa este fotbalul.

În repriza a doua am arătat mai bine, am avut câteva ocazii de a închide meciul, însă puțin, doar 45 de minute. În prima repriză nu am fost CFR, pentru că nu am arătat cum trebuie.

Dulce nu a fost discursul, dar nici unul dur. E destul de dificil când nu ești în meci. În a doua repriză au intrat jucători mai proaspeți și s-a schimbat puțin modul de joc și am avut câteva situații importante.

Din păcate nu am arătat precum în ultimul meci cu Farul. Ca și o concluzie, n-am pierdut, e egal și ne pregătim pentru următoarele meciuri.

Trebuie să facem mai bine, să câștigăm, dar cred că rezultatul este unul echitabil. Ei au condus cu 1-0 în prima repriză, dar am reușit să egalăm și puteam face chiar mai mult. Cumva, acest rezultat dă continuitate, nu am pierdut”, a declarat Mandorlini.