Andrea Mandorlini a pus tunurile pe George Găman după Csikszereda – CFR Cluj 2-2: „Nu a fost vina lui Biliboc, a fost vina altcuiva”

CFR Cluj și-a disputat restanța din etapa a 5-a tocmai acum, înainte de runda cu numărul 13. Deși a condus de două ori, ciucanii au egalat în minutul 90 +9 printr-un penalty acordat în urma analizei VAR. Andrea Mandorlini a dat vina pe arbitru pentru cele două puncte pierdute joi seară.

Andrea Mandorlini l-a contestat pe Găman fără să-i pronunțe numele. Ce a spus antrenorul lui CFR Cluj

Restanța dintre Csikszereda și CFR Cluj a avut mai multe faze controversate. Golul egalizator al ciucanilor a fost validat după 5 minute de analiză VAR, George Găman a refuzat un gol celor de la Csikszereda pentru un presupus fault în atac și a fost chemat la VAR pentru o nouă eroare în careul ardelenilor.

Centralul a arătat punctul cu var după ce a văzut la monitor cum Lorenzo Biliboc l-a faultat pe unul dintre jucătorii ciucani în interiorul suprafeței de pedeapsă.

Andrea Mandorlini a venit la flash-interviu și a fost de părere că penalty-ul a fost acordat prea ușor și a făcut o aluzie la arbitrul Găman. „Din punctul meu de vedere am fost echipa mai bună.

Penalty-ul a fost foarte ușor acordat, dar acum nu mai contează. Am avut situații mari de a marca, dar acesta este fotbalul.

Dacă nu închizi meciul, pot să apară greșeli. Eu nu cred că este greșeala lui Biliboc, ci este greșeala altcuiva (n.r. – Aluzie la arbitru).

Am venit aici cu gândul la victorie. Ne-am creat ocazii, am reușit să marcăm de două ori, dar păcat de finalul de meci, când am fost egalați.

Problema este dinainte să vin eu la echipă (n.r. – în defensivă). Primim foarte ușor gol, dar per total cred că am fost echipa mai bună și care merita să câștige acest meci.

Obiectivul nostru este să ajungem în play-off. Nu pot să zic decât că sunt fericit pentru jocul de astăzi, deși cred că este cuvântul nepotrivit.

Să pleci de aici cu un singur punct este foarte puțin. Slimani a făcut un joc bun, păcat că nu a reușit să înscrie și al doilea gol”, a spus Andrea Mandorlini la flash-interviu, conform