Andrea Mandorlini, atac la Dan Petrescu după ce a revenit la CFR Cluj: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri”

Andrea Mandorlini este noul antrenor al lui CFR Cluj. Tehnicianul italian a urmărit evoluțiile recente ale ardelenilor și l-a criticat pe Dan Petrescu.

Andrea Mandorlini, „înțepături” pentru Dan Petrescu: „S-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci”

Dan Petrescu și-a dat demisia după eșecul drastic suferit de CFR Cluj, scor 2-7, cu Hacken, în prima manșă a „dublei” din play-off-ul Conference League.

Alesul lui Neluțu Varga pentru banca tehnică a vicecampioanei este Andrea Mandorlini, omul care a făcut eventul în Gruia în sezonul 2009-2010.

„(n.r. – Cum comentați rezultatul din Suedia?) Nu știu. Nu îmi permit să vorbesc, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Fotbalul este imprevizibil.

Dar, am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri.

Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim”, a declarat Andrea Mandorlini, conform