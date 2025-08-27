Andrea Mandorlini i-a transmis un mesaj sincer lui Cristi Chivu: ”Are un atacant care îmi amintește de Luca Toni”

Andrea Mandorlini, care a strâns nu mai puțin de 700 de meciuri în postura de antrenor în Serie A și Serie B, a vorbit despre debutul lui Cristi Chivu la Inter Milano.

Astfel, tehnicianul italian este încântat de atmosfera creată de român și i-a oferit un sfat.

De asemenea, Mandorlini l-a evidențiat pe jucătorul Pio Esposito din lotul lui Chivu.

„Îmi place serenitatea pe care a adus-o noul antrenor. Suntem doar la începutul unui sezon lung, acum trebuie să se bucure de jucătorii proaspeți pe care îi are la dispoziție”, a spus italianul.

„Sper să-i dea spațiu lui Pio Esposito, îmi amintește foarte mult de Luca Toni, pe care eu l-am antrenat, evident, cu diferențele de rigoare. Sper să-i poată oferi încredere, să poată greși cu zâmbetul pe buze și fără presiune. Acum trebuie să stea acolo și să învețe de la fotbaliștii valoroși”, a transmis Mandorlini.