Andrea Mandorlini l-a „înțepat” pe Dan Petrescu, după ce a bătut palma ca să revină la CFR Cluj: „Am remarcat ceva ce nu se întâmplă la echipele importante”

Italianul Andrea Mandorlini (65 de ani) revine la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu și-a anunțat demisia la finalul meciului cu Hacken, 2-7, din Europa League.

„Încă nu este nimic semnat, dar sunt foarte fericit să mă întorc. Nu știu dacă voi sta pe bancă la meciul cu Oțelul. Poate va sta Hoban. Poate după amiază vom putea face un antrenament. Eu aștept echipa la Brăila.

Dar sunt fericit. Trebuie să mergem înainte. Acest ultim rezultat spune multe lucruri. Trebuie să ne recuperăm forțele. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Nu putem să ne gândim prea departe, pentru că echipa a suferit mult”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit Prosport.

Apoi a analizat și meciul cu Hacken: „ Cred că am văzut o echipă obosită. Dar, aceasta nu este adevărata valoare a lui CFR Cluj. Trebuie să privim înainte și să îmbunătățim. Nu îmi permit să vorbesc, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Fotbalul este imprevizibil. Dar, am observat că s-au încasat aproape tot timpul câte 2-3 goluri pe meci. O echipă importantă nu primește atât de multe goluri!”.