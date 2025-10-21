Andrea Mandorlini nu va mai fi antrenorul lui CFR Cluj

Înfrângerea cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală lui Andrea Mandorlini. Iuliu Mureșan, proaspăt numit președinte ar fi luat decizia să-l demită. Favorit să-l înlocuiască ar fi Dorinel Munteanu.

Cei doi au mai colaborat deja la CFR Cluj, chiar în primul mandat de antrenor al fostului mare internațional. Iar Iuliu Mureșan a avut mereu cuvinte de laudă la adresa antrenorului:

„De la Dorinel Munteanu am învățat multe lucruri, de la disciplină la mentalitate. El a adus lucruri ajutătoare la antrenament, cu lucruri pentru masă.

El a schimbat multe și, pentru asta, vreau să-i mulțumesc. O să-l țin minte toată viața. Cu el am jucat finala Cupei Intertoto, în 2004-2005”, a spus președintele clujenilor într-un interviu mai vechi.