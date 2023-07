Andrea Mandorlini, reacție după victoria CFR-ului cu 2-0 în fața lui Poli Iași: „Am avut și puțin noroc cu decizia VAR-ului!”

CFR Cluj a început cu dreptul noul sezon de Liga 1. Ardelenii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu în fața celor de la Poli Iași.

Andrea Mandorlini, italianul de pe banca CFR-ului, a oferit o primă reacție după acest rezultat. Iată ce a spus.

„Am avut și puțin noroc cu decizia VAR-ului!”

„Suntem mulțumiți, dar a fost o partidă foarte dificilă. E important că am reușit să învingem pentru moralul nostru, suntem liniștiți. Până la urmă e bine așa, avem de reflectat pentru viitor. Cred că trebuie să mai vină câțiva jucători. Mogoș a intrat la sub 40% din capacitatea lui. Știam că ne așteaptă un meci dificil, pentru că e începutul, o echipă nouă, trebuie să recunoaștem că am avut și puțin noroc cu decizia VAR-ului.

N-a fost rău, știam că o să avem probleme, până la urmă implementăm un nou sistem. Eu, ca antrenor și echipa trebuie să facem tot ce putem, am fi avut nevoie și de jucătorii care sunt accidentați, avem multe probleme, e dificil, dar trebuie să mergem mai departe”, a declarat Andrea Mandorlini, pentru cei de la Digi Sport.