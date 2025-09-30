Andrea Mandorlini se înscrie în rândul criticilor cu privire la regula U21: „E ceva halucinant!”

Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a arătat extrem de nemulțumit de regula U21 la finalul meciului terminat la egalitate, scor 2-2, împotriva rivalei Universitatea Cluj, în etapa a 11-a din Liga 1. Tehnicianul consideră că această regulă împiedică folosirea celor mai potriviți jucători și cere schimbarea ei.

După fluierul final, Mandorlini a declarat că, deși partida a fost plină de faze, CFR Cluj a întâmpinat dificultăți tocmai din cauza obligativității de a folosi tineri sub 21 de ani. Mandorlini a subliniat că tinerii de valoare vor juca oricum, fără a exista o obligativitate impusă de regulament.

Universitatea Cluj și CFR Cluj și-au împărțit punctele într-o partidă în care ambele echipe au acuzat oboseala în ultimul sfert de oră, preferând să păstreze rezultatul.

Louis Munteanu a revenit pe teren după o absență de lungă durată, tehnicianul CFR-ului menționând că acesta are nevoie de timp pentru a-și reintra în formă.

Întrebat despre interdicția la transferuri care afectează clubul, Mandorlini a precizat că situația este cunoscută la nivelul conducerii și că există speranțe pentru rezolvare.

„A fost un meci deschis. În final a fost egalitate. Noi am fost puțin obosiți. Regula U21 este ceva halucinant, nu ai cum să folosești anumiți jucători din cauza ei. Jucătorii tineri care au calitate joacă pentru că sunt buni. Trebuie să fie schimbată această regulă. Am avut și noi momente mai bune, dar a rămas egal.

Am început bine meciul. Am avut câteva minute bune. Au egalat și au marcat apoi acel gol cu capul. Repriza a doua am început-o bine. Louis este la primul meci după o pauză lungă, are nevoie de timp pentru a-și intra în ritm. Portarul lor a intervenit foarte bine la acea fază.

(n. r. interdicție transferuri) E o situație de care conducerea știa, era ceva sistematic. E ceva ce se va rezolva. Eu încerc să câștigăm meciurile pentru că avem nevoie. Pare că atunci când vom începe, vom avea continuitate.

Cred că suntem în creștere. Atacanții sunt foarte importanți. Suntem o echipă care încă avem nevoie de timp, dar trebuie să ne sacrificăm. Consider că suntem pe drumul cel bun, așa văd eu în aceste momente starea echipei”, a declarat Andrea Mandorlini, potrivit digisport.ro.