Suedezul Andreas Almgren a doborât recordul european la semimaraton, sâmbătă la Valencia (Spania), unde a fost cronometrat în 58 min 41 sec, devenind primul alergător de pe ‘bătrânul continent’ care coboară sub 59 de minute pe distanța de 21,0975 km.

La feminin s-a impus kenyanca Agnes Ngetich

Almgren a îmbunătățit cu peste 30 de secunde vechiul record continental la semimaraton, stabilit în 2019 de elvețianul Julien Wanders (59 min 13 sec).

Fondistul scandinav, în vârstă de 30 de ani, medaliat cu bronz în proba de 10.000 m la Campionatele Mondiale de la Tokyo, în luna septembrie, s-a clasat pe locul al patrulea în semimaratonul de la Valencia, câștigat de etiopianul Yomif Kejlecha în 58 min 02 sec.

Andreas Almgren a doborât astfel al treilea record european în 2025, după cele de la 10 km, în luna ianuarie (26 min 53 sec, tot la Valencia) și 5.000 m (12 min 44 sec 27/100, în iunie).

La feminin, semimaratonul de la Valencia a fost câștigat de kenyanca Agnes Ngetich, în 1 h 03 min 08 sec. Franțuzoaica Alessi Zarbo, clasată pe locul opt, în 1h 08 min 20 sec, a îmbunătățit cu această ocazie recordul țării sale.