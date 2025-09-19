Andreea Ana a adus acasă bronzul mondial la lupte: „Medalia e un prag pe care l-am depășit, mă bucur că am urcat pe podium”

Sportiva Andreea Beatrice Ana, medaliată cu bronz la cat. 55 kg, marți, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croația), a declarat, vineri, la Aeroportul ”Henri Coandă”, că reușita ei reprezintă un prag depășit în cariera sa, următorul fiind reprezentat de visul de a cuceri o medalie la Jocurile Olimpice.

Ea mai are în palmares 3 titluri europene la seniori și 3 medalii la CM U23

‘Pentru mine această medalie înseamnă foarte mult. Este un prag pe care l-am depășit, mă bucur că am reușit, în sfârșit, să urc pe podiumul mondial. A fost cea mai grea de obținut medalie. A fost un concurs greu per total. Am avut cinci meciuri intense, fiecare diferit. Mă bucur că am reușit să mă adaptez, să mă concentrez și să urc în sfârșit pe podium. Privesc cu motivație, cu încredere către Jocurile Olimpice. Îmi doresc să fac tot ce ține de mine ca să îmi îndeplinesc și acel scop. Ãla va fi țelul suprem de îndeplinit’, a declarat sportiva română.

Ana a explicat că i-a fost destul de greu să revină în cursa pentru medalie după înfrângerea din semifinale ‘A fost destul de greu să mă adun, mai ales că am pierdut la un scor foarte strâns. Dar asta înseamnă să fii profesionist, pentru că trebuie să obții o medalie, nu contează ce culoare are. Diferența de culoare au făcut-o de data aceasta pentru mine niște greșeli de tactică’.

Accidentată la frunte, Ana a explicat că sportul de contact vine la pachet și cu astfel de răni și că familiei îi este mai greu atunci când o vede lovită.

‘Sportul de contact vine la pachet cu astfel de situații. Nu e nimic grav. O să mă refac. Într-o săptămână sunt ca nouă. Nu pot să zic care dintre ele m-a zgâriat sau lovit, nu știu exact unde m-am lovit, dar am rămas cu acest suvenir de la Mondiale. Dar se întâmplă, sportul de contact vine la pachet cu astfel de situații. Mama este 100% implicată și trăiește alături de mine fiecare meci. Câteodată îmi pare rău că trebuie să simtă chestiile astea pe pielea ei, dar mă susține și sunt mândră. Nu știu dacă s-a speriat, pentru că nu e prima oară când mă vede așa, dar nu-i vine bine, e normal, e mamă’, a mai spus Andreea Ana la întoarcerea în țară.

Lotul feminin de lupte al României, care a participat la Campionatele Mondiale de la Zagreb (Croația), a revenit, vineri, în țară, sportivele fiind așteptate la aeroport de reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Sport și ai Federației Române de Lupte.

Sportiva română Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la cat. 55 kg, marți, la Campionatele Mondiale de lupte de la Zagreb (Croația), după ce a învins-o în meciul decisiv pe cubaneza Yaynelis Sanz Verdecia.

Ana a trecut, luni, în preliminarii, de chinezoaica Xuejing Liang, în optimi a dispus de luptătoarea americană Cristelle Noelle Rodriguez, a câștigat în sferturi în fața canadiencei Karla Lorena Godinez Gonzalez, dar a pierdut semifinala cu rusoaica Ekaterina Verbina.

Palmaresul luptătoarei române mai cuprinde trei titluri de campioană europeană de seniori și trei medalii la Mondialele Under-23.

Anul trecut au fost Mondiale doar la categoriile neolimpice, România obținând o medalie de argint, prin Katerina Zelenykh (cat. 65 kg), și una de bronz, prin Denis Mihai (cat. 55 kg, greco-romane).