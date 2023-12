Andreea Răducan nu renunță nici după mai mult de două decenii: „Medalia de la Sydney este a mea”

Fosta gimnastă Andreea Răducan ar fi mulţumită dacă s-ar recunoaşte că medalia de aur obţinută la JO de la Sydney, în 2000, îi aparţine de drept.

„M-ar mulţumi dacă se recunoaşte că medalia este a mea”, spune Andreea Răducan

Ea a făcut o paralelă între cazul său din 2000 şi cel al jucătoarei de tenis Simona Halep, pe care nu o consideră vinovată de depăşirea dozei de roxadustat depistat la testul antidoping.

„Eu, o dată în plus, spun că n-am de ce să nu consider acea medalie. Sigur, cu tot respectul pentru toţi oamenii implicaţi, colegele mele, este o medalie pentru care ştiu cât am muncit, pe care ştiu că am câştigat-o, indiferent de deciziile pe care le pot lua unii sau alţii, care nu au curaj să spună că şi ei pot greşi, că şi despre asta este vorba.

Comitetul Internaţional Olimpic a recunoscut, la momentul respectiv a recunoscut, ştiind că nu este vina mea, dar sunt nişte reguli pe care, în paranteze aş spune eu, ar fi bine ca şi dumnealor să le respecte.

Şi simt că este o medalie care îmi aparţine, egal că o am sau nu fizic, e un titlu pentru care am muncit enorm. Cred că nu medalia neapărat fizic m-ar mulţumi, ci a se recunoaşte faptul că ea este a mea”, a afirmat Răducan.

„Şi ce s-a întâmplat acolo cred că nici ea nu ştie exact şi probabil că îşi doreşte să afle. Oricum, este absolut, cum să spun, greu de explicat în cuvinte ce-i în sufletul unui sportiv când primeşte o astfel de veste, în care ştii că nu a depins de tine.

Simona n-are cum să ştie ea dacă susţinătorul de efort a depăşit gramajul permis. Nici dacă, nu ştiu, nutriţionistul i-a dat ce trebuie. Cumva, de asta lucrăm în echipă. Fiecare-şi aduce contribuţia cu ceea ce trebuie. Noi suntem cei care trebuie să prezentăm show-ul cât mai bine, cu munca şi efortul tuturor.

Dar de aici până să răspunzi şi pentru ce a făcut medicul, şi coregraf-ul, şi antrenorul, şi nutriţionistul, şi preparatorul fizic se pare că nu, n-ai cum, n-ai, n-ai cum să faci faţă”, a mai spus ea, în podcastului „Drumul către Medalii”, realizat de Agenția Națională pentru Sport.

Andreea Răducan a fost inclusă în 2018 în International Gymnastics Hall of Fame

Răducan a câştigat medalia de aur la individual compus la JO de la Sydney 2000, dar i-a fost retrasă după terminarea concursului, când Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că a fost testată pozitiv pentru pseudoefedrină, substanţă interzisă la vremea respectivă.

În seara de dinaintea concursului, la recomandarea medicului echipei, gimnasta luase două pastile de Nurofen, un medicament comun împotriva febrei şi tusei, care avea în compoziţie această substanţă.

În ciuda apelurilor înaintate de Andreea, de echipa română de gimnastică şi de Federaţia Română de Gimnastică şi în pofida faptului că s-a dovedit că substanţa nu avea cum să o avantajeze pe sportivă, decizia de a o descalifica pe gimnasta româncă a rămas finală.

Ca urmare, medalia de aur a fost acordată Simonei Amânar, Maria Olaru a primit medalia de argint, iar Liu Xuan (China) pe cea de bronz.

Gimnastele românce au declarat deschis că medalia de aur la individual compus îi aparţine de drept Andreei şi au intenţionat să refuze medaliile noi în semn de protest.

Au decis, însă, să accepte noul clasament, cu scopul de a îmbunătăţi clasificarea întregii delegaţii româneşti. Simona Amânar a spus la vremea respectivă despre medalia de aur: „Nu am câştigat-o eu. A fost câştigată de Andreea şi îi aparţine Andreei”.

Răducan a fost inclusă în 2018 în International Gymnastics Hall of Fame, fiind al 11-lea reprezentant al României, după Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013) și Aurelia Dobre (2016).