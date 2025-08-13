Andrei Borza e dorit de două cluburi

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a dezvăluit că „două cluburi importante” îl doresc pe Andrei Borza.

„Sunt discuţii, nu pot da numele clubului, dar sunt discuţii cu două cluburi importante. Dacă nu vom lua banii doriţi, nu va pleca. Are clauză de reziliere, dar n-o pot spune. E mai mult de patru milioane de euro, are o clauză de reziliere mare. Dacă vor plăti, bine, dacă nu…

Strategia e clară că nu vrem să vindem. Genoa a fost doar vehiculată pentru că era Dan Şucu acolo. Sunt două cluburi importante cu care s-a discutat, care l-au urmărit.

Sper să nu plece și să rămână la Rapid. Borza e cel mai bun under de departe din Liga 1. Joacă pentru că e bun, nu pentru că e under”, a precizat Victor Angelescu, conform primasport.ro.