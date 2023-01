Andrei Borza, eorul Farului în meciul cu FCSB! Reacția tânărului jucător: „Nu am mai trăit, e prima oară!”

Farul Constanța a plecat cu toate cele 3 puncte din deplasarea cu FCSB grație golului marcat de Andrei Borza în ultimul minut. Puștiul a fost cel care a puncat pentru 3-2 în favoarea dobrogenilor.

La finalul partidei, Borza a oferit o primă reacție. Iată ce a spus tânărul jucător.

„Nu am mai trăit, e prima oară!”

„Sunt foarte fericit că am marcat, mă simt extrem de bine la această echipă și mă bucur că am întors scorul. Nu am mai trăit, e prima oară când întoarcem scorul în ultimele minute.

Noi ne-am încurajat și înainte să ia el roșu, ne-am încurajat în fiecare minut și am putut întoarce scorul. Am trecut printr-o perioadă foarte proastă, dar a venit meciul acesta și trebuie să continuăm tot așa, că câștigăm fiecare meci.

Noi sperăm (n.r.: la titlu), luăm meci cu meci și sperăm să le câștigăm. Am trecut printr-o perioadă proastă pe care trebuia să o reglăm și am reglat-o în acest meci și sper să continuăm așa”, a spus Borza, după victoria cu FCSB.