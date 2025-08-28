Andrei Borza, într-un top select, alături de cei mai buni tineri fotbaliști din lume

Andrei Borza a fost inclus de prestigiosul CIES Football Observatory în topul celor mai valoroși fotbaliști din lume sub 20 de ani, se arată pe site-ul oficial al Rapidului.

În clasamentul realizat pe baza performanțelor și experienței acumulate în 2025, Borza ocupă locul 43 la nivel mondial, cu un scor general de 77,4 puncte. La capitolul experiență, care ia în considerare minutele jucate și nivelul competițiilor în care a evoluat, jucătorul Rapidului se situează chiar mai sus, pe un excelent loc 19, cu 80,1 puncte.

CIES a evaluat 200 de jucători din întreaga lume care nu au împlinit încă 20 de ani, utilizând doi indicatori principali: