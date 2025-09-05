Andrei Borza, la un pas să fie coleg cu Cristiano Ronaldo

Giovanni Becali a dezvăluit că a negociat cu oficialii lui Al-Nassr pentru transferul lui Andrei Borza, însă mutarea nu s-a materializat.

„În ultimele două săptămâni am fost chemat de directorul sportiv de la Al Nassr. Acolo nu mă gândeam, în Arabia. Ca să ajungi lângă Ronaldo şi lângă toţi ăia de acolo, îţi mai trebuia ceva? Să iei două milioane de dolari pe an?

Au luat, până la urmă, decizia că e prea tânăr. Ei vor să ia jucători tineri, dar au spus că e prea ofensiv. Au un albanez fundaş stânga. Au spus că rămân în expectativă. E tânăr, avem timp.

A fost aproape de o mutare diabolică. Ar fi fost coleg cu Ronaldo şi ar fi luat două milioane. Au mai fost echipe şi scouteri care au zis că e bun. Alte echipe importante. Au făcut video cu familia. Ba că nu şi-au vândut fundaşul… Mai e o speranţă până pe 8 septembrie, dar foarte puţine şanse”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.