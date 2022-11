Andrei Burcă a tras un semnal de alarmă după înfrângerea cu Slovenia: „Trebuie să ne dea de gândit, am fost dominați!”

Andrei Burcă, fundașul central, a vorbit după eșecul României cu Slovenia (1-2). Fotbalistul celor de la CFR Cluj a tras un semnal de alarmă.

Mai exact, Burcă a criticat jocul României în prima repriză, dar a ținut să vorbească și despre mentalitatea echipei. Iată ce a spus Burcă.

„Trebuie să vedem realitatea. Am intrat puțin timorați!”

„Aș putea să găsesc scuze, dar nu-mi place. Sunt mulți jucători tineri care au avut parte de debut în această seară. Mi-e ciudă, pentru că trebuia să jucăm de la început cum am jucat în repriza secundă.

Am vorbit între noi la pauză, să avem curaj, i-am dominat în repriza a doua și puteam să și câștigăm. Per total, e o înfrângere nemeritată. Dar greșelile din prima repriză trebuie să ne dea de gândit, nu avem voie să facem aceste cadouri în preliminarii.

Cel mai important e să nu iei gol, să pleci cel puțin cu un punct. Nu mi-a plăcut cum am început prima repriză, trebuie să ne dea de gândit, am fost dominați. Trebuie să vedem realitatea. Am intrat puțin timorați. În campania pentru Euro nu mai avem voie să facem nicio eroare”, a declarat Andrei Burcă, potrivit GSP.