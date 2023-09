Andrei Burcă, despre meciul cu Kosovo: „E un moment zero”

Stoperul „tricolorilor”, Andrei Burcă, a declarat, înainte de meciul cu Kosovo, că echipa națională joacă meciul la victorie.

„S-au terminat discursurile, acum trebuie să intrăm pe teren și să luăm cele trei puncte. Trebuie să schimbăm mentalitatea, aici am suferit cu Israel. Au venit 50.000 de oameni și nu am știut să facem față acestei emoții.

Trebuie să învățăm să jucăm cu presiune, iar pe viitor să știm ce avem de făcut. Suntem la mâna noastră, pe loc calificabil, nu am pierdut niciun meci, ceea ce înseamnă că am respectat ideile tactice. Suntem conștienți că mai avem de îmbunătățit lucruri.

Trebuie să învățăm din aceste meciuri dacă vrem să progresăm pentru viitor. Israelul, până la golul lor, avusese un singur șut pe poartă. A fost acea conjuctură cu golul încasat și nu am știut să gestionăm situația. S-a creat un declic la ei după acel gol marcat, iar apoi au mai avut și alte ocazii”, a spus Andrei Burcă, în conferința de presă organizată înaintea meciului cu Kosovo.

Acesta a mai spus și că jucătorii echipei naționale sunt „o familie, un grup unit” și acest meci este „un moment zero”.

Totul ține de mentalitate, trebuie să învățăm să jucăm cu presiunea în spate, cu emoțiile. E și o presiune că nu am mai reușit să ne calificăm de atât timp. Noi pregătim meciurile bune tehnic și tactic, dar simțim această presiune de a ajunge la un turneu final. Nu suntem Spania, să mergem prin calificări și să defilăm, dar rămâne să demonstrăm că suntem o familie, un grup unit, e un moment zero.

Se vede că ne dorim, toți doresc să-și aducă aportul, uitați-vă la Florinel Coman, care vine la careul de 16 și face alunecări, uitați-vă la Denis. Toți ne dorim! Noi intrăm mereu pe teren cu ideea de a lua cele trei puncte. Trebuie să ne descătușăm.

Suntem conștienți de momentul prin care trece fotbalul românesc, am văzut ce s-a întâmplat vara aceasta în cupele europene. Dacă noi nu respectăm ce am vorbit și nu vom fi uniți, înseamnă că nu formăm un grup. Dar eu am încredere în băieții mei.

Kosovo are un lot foarte bun, dar în același timp trebuie să fim pregătiți să luăm cele trei puncte și să ne ridicăm la nivelul lor.

De-a lungul acestor ani, au tot fost voci care ne-au criticat. Încercăm să luăm ce e mai bun din aceste critici. Dar știm ce avem de făcut. Suntem neînvinși, iar asta ar trebui să ne dea puțină încredere. Trebuie să fim concentrați, de acum începe partea grea a calificărilor”, a spus fundașul legitimat la Al Okhdood Club.