Andrei Burcă îi încurajează pe ”tricolori” înaintea ”dublei” cu Cipru şi Canada: ”Am învăţat din greşeli”

Prima reprezentativă a României joacă două meciuri amicale în luna septembrie, cu naționala Canadei și unul în Cipru, din preliminariile CM 2026.

Partida cu naționala Canadei este programată pe 5 septembrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, iar partida cu Cipru se dispută pe 9 septembrie, de la ora 21:45, în Nicosia.

Andrei Burcă a oferit o serie de declarații înaintea duelurilor și a afirmat că ”tricolorii” și-au învățat lecțiile din greșelile comise

”Vrem să reuşim să ne menţinem jocul impus de Mister (n.r. – selecţionerul Mircea Lucescu) şi vreau să câştigăm cele două meciuri. Noilor jucători le transmit să fie aproape de grup, noi îi primim bine, trebuie să ne dedicăm la fiecare antrenament, când te antrenezi bine, poţi juca bine.

Am făcut analiza fiecărui meci, am învăţat din greşeli, acum trebuie să ne concentrăm, să terminăm pe primul loc în grupă.

Nu trebuie să ne lipsească spiritul de echipă, de luptă, ambiţia, determinarea şi să avem o minte limpede pentru a lua cele mai bune decizii în teren”, a declarat Burcă.

