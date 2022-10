Andrei Burcă, uimit de atmosfera din tribune: ”Țin să felicit suporterii noștri care au umplut sectorul lor!”

CFR Cluj a remizat, joi seară, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, într-un meci din prima etapă a grupei C a Cupei României Betano.

La finalul meciului, Andrei Burcă a fost uimit de atmosfera creată de fani.

”A fost un meci disputat, un derby. Orgoliile sunt mari. Am început bine, dar au făcut și ei o partidă bună. Am avut și noi câteva ocazii de a face 2-0 și nu am reușit. Cred că s-a simțit lipsa ritmului, unii nu au jucat de două luni.

Așa am vorbit pentru această partidă, să se facă două echipe. Ei și-au dat viața, îi felicit pe această cale. Țin să felicit suporterii noștri care au umplut sectorul lor. Și galeria lor a făcut o atmosferă frumoasă.

Îți dă o altă stare și un alt chef de a juca când joci cu asemenea spectacol în tribune”, a spus Andrei Burcă.