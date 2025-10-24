Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superligă
Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat vineri, 24 octombrie 2025, ora 20:06,
Arbitrii Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 14-a a Superligii.
Brigăzile de la cele două confruntări:
Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj, ora 16.00
Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Andrei Constantinescu, Cristian Daniel Ilinca – Mihai Ene
Arbitri VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel
Observator: Iosif Olah
CFR Cluj – Farul Constanţa, ora 21.00
Arbitri: Marcel Bîrsan – Ferencz Tunyogi, Adrian Popescu – Florin Ovidiu Mazilu
Arbitri VAR: Rareş Vidican, Marius Omuţ
Observator: Marcel Savaniu