Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan arbitrează meciurile de sâmbătă din Superligă

Arbitrii Andrei Chivulete şi Marcel Bîrsan vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 14-a a Superligii.

Brigăzile de la cele două confruntări:

Oţelul Galaţi – Universitatea Cluj, ora 16.00

Arbitri: Andrei Florin Chivulete – Andrei Constantinescu, Cristian Daniel Ilinca – Mihai Ene

Arbitri VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel

Observator: Iosif Olah

CFR Cluj – Farul Constanţa, ora 21.00

Arbitri: Marcel Bîrsan – Ferencz Tunyogi, Adrian Popescu – Florin Ovidiu Mazilu

Arbitri VAR: Rareş Vidican, Marius Omuţ

Observator: Marcel Savaniu