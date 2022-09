Andrei Cordea, după meciul cu West Ham: „Meritam mai mult, arbitrul ne-a dezavantajat”

Marcatorul unicului gol al echipei FCSB în partida pierdută în deplasare cu West Ham, în prima etapă a Conference League, scor 3-1, Andrei Cordea, a afirmat la final că formaţia sa merita mai mult, fiind dezavantajată de arbitraj la penalty-ul dictat în minutul 64.

„Cred că vom face o figură frumoasă în grupa aceasta. Astăzi meritam mai mult de atât, dar din păcate arbitrul ne-a dezavantajat. În următorul meci vom fi pregătiţi 100% să câştigăm. Penalty-ul care s-a acordat nu a fost după părerea mea. Aşa mi-au spus şi colegii, dacă nu se acorda acolo penalty, astăzi nu pierdeam meciul”, a declarat Cordea la postul Pro Arena.

El s-a arătat mulţumit de jocul prestat de echipa sa, bucurându-se totodată pentru golul marcat în poarta echipei engleze.

„Cred că am practicat un fotbal bun, a fost normal să ne domine în ultimele minute. Am jucat la ei acasă. Este frumos, mi-am dorit foarte mult să marchez, dar mă bucura mult mai mult dacă astăzi reuşeam să obţinem un rezultat pozitiv. Ţin să le mulţumesc tuturor suporterilor care au fost prezenţi, m-am simţit foarte bine când am marcat, i-am simţit şi mi s-a ridicat părul pe mine”, a mai spus Cordea.

FCSB a fost învinsă de echipa engleză West Ham United cu scorul de 3-1 (0-1), joi seara, pe London Stadium, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League la fotbal.

În celălalt meci al grupei, Anderlecht a învins-o pe Silkeborg cu 1-0.

FCSB va juca pe 15 septembrie cu Anderlecht la Bucureşti.