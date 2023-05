Andrei Cordea, mesaj clar după ce a marcat cu Sepsi: ”Se întâmplă, este fotbal!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Sepsi Sf Gheorghe, în ultimul meci al etapei a şaptea din play-off-ul Superligii.

În minutul 28, FCSB a deschis scorul prin Miculescu.

Sepsi a egalat prin Tudorie, în minutul 67.

În minutul 74, Ovidiu Popescu a readus gazdele în avantaj cu un şut din careu.

Cordea a stabilit scorul final în minutul 79.

La finalul meciului, Andrei Cordea a oferit mai multe declarații.

„Da, este normal să fie greu, mi-au trimis și din familie, apropiații…(n.r. criticile la adresa sa). Am rămas o persoană la fel de modestă, muncesc în fiecare zi, știu ce am de făcut. Atât cât intru, 5 minute, 10 minute, încerc să-mi fac treaba.

Orice fotbalist are o perioadă în care nu îi iese jocul. Dacă marcam meciurile trecute, când am avut câteva ocazii mari, lucrurile se schimbau. Se întâmplă, este fotbal, am trecut peste și sunt conștient că pot să fac lucrurile mai bine”, a spus Andrei Cordea.