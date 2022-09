Andrei Cordea susține că FCSB a avut un penalty neacordat în partida cu Anderlecht: ”A fost clar la Dawa!”

FCSB a terminat cu un scor egal joi, 0-0, meciul de pe Arena Naţională disputat împotriva formaţiei belgiene Anderlecht, în etapa a doua a grupelor Conference League.

În minutul 30, Dawa a fost ținut în careu, dar arbitrul nu a dat nimic.

FCSB a reușit să obțină primul punct în grupa din Conference League.

“A fost penalty clar la faza cu Dawa. Cred că am făcut o partidă bună. Am avut o ocazie mare, dar am luat decizia proastă de a pasa. La noi acasă când jucăm este foarte greu să ne bată cineva. Suntem pe drumul cel bun dacă o să continuăm tot aşa.

Trebuie să câştigăm şi în campionat. Ne vom continua lupta pentru locul doi în grupă. Cred că îl putem obţine, dar va fi foarte greu”, a spus Cordea la Pro Arena.