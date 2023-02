Andrei Cordea, un car de nervi după remiza cu CSU Craiova: „Sunt frustrat!” – Ce a spus extrema FCSB-ului!

FCSB a ratat „la mustață” victoria cu CSU Craiova. Cele două au încheiat la egalitate (1-1).

Andrei Cordea, extrema dreaptă a bucureștenilor, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus jucătorul.

„Sunt frustrat!”

„Nu-mi bat capul, sunt supărat, trebuie să fac ceva să uit cât mai repede, sunt frustrat, nu vreau să zic ceva greșit. În play-off se va decide tot, trebuie să fim pregătiți pentru asta.

Îmi pare rău că am luat cartonaș galben dintr-o prostie și trebuie să stau următoarea etapă. Am fost destul de neatent. Dacă centralul dicta șase metri în loc de corner, nu se ajungea aici. Am atacat bine, ne-am apărat bine”, a spus Andrei Cordea, după egalul cu CSU Craiova.