Andrei Cristea a devenit antrenorul principal al echipei Concordia Chiajna

Clubul Concordia Chiajna a anunţat, vineri, că Andrei Cristea a fost instalat în funcţia de antrenor principal.

“Începând de astăzi, Andrei Cristea este noul antrenor principal al formaţiei noastre. Fost internaţional român, cu o carieră impresionantă ca jucător şi cu experienţă în antrenorat, Andrei Cristea vine la CS Concordia Chiajna cu ambiţia de a construi o echipă competitivă şi de a readuce performanţa în cadrul clubului nostru”, a precizat Concordia.