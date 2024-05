Andrei Cristea, reacție după ce a aflat că FCSB revine în Ghencea: „Mie mi se pare că s-au obișnuit cu Arena Națională!”

Mihai Stoica a transmis că FCSB va juca în Ghencea până în luna septembrie a acestui an, din cauza faptului că Arena Națională va fi indisponibilă.

Andrei Cristea, fostul atacant al bucureștenilor, a aflat vestea și a reacționat. Fostul vârf român consideră că „roș-albaștri” se simt mult mai bine pe Arenă, unde pot strânge mai mulți suporteri pentru meciurile din cupele europene.

„Mie mi se pare că s-au obișnuit cu Arena Națională!”

„Am văzut întreaga declarație a lui Mihai Stoica. A spus că vor juca în Ghencea pentru că nu au loc pe Arena Națională. Nu am văzut un foarte mare interes al celor de la FCSB pentru aerna din Ghencea.

Mie mi se pare că FCSB s-a obișnuit cu Arena Națională. Asta e senzația mea. Plus că FCSB are meciuri în cupele europene, unde are nevoie de 50.000 – 60.000 de spectatori.

La fel de adevărat este însă că ADN-ul Stelei este în Ghencea. Fără dar și poate”, a spus Andrei Cristea, pentru Digi Sport.