Andrei Dumiter a vorbit despre experiența la FCSB: „Ți se arată ca și cum ar fi vina ta”

Atacantul Andrei Dumiter a semnat, pe 2 ianuarie, un contract pe 3 ani și jumătate cu FC Voluntari, după 18 luni petrecute la FCSB.

„Până la urmă, n-a fost să fie”, este concluzia lui Andrei Dumiter în legătură cu perioada la FCSB

Jucătorul, care pe 10 aprilie va împlini 24 de ani, a bifat în acest interval de timp 27 de meciuri pentru echipa roș-albastră, în care a marcat de trei ori. În sezonul actual al Superligii, însă, a jucat un minut, în meciul din Etapa a 15-a, cu Sepsi, înlocuindu-l pe Omrani.

„Am fost pus în situația unor lucruri mai mult negative decât pozitive. Până la urmă, te călești și trebuie să extragi lucrurile bune care s-au întâmplat.

Acolo am avut o bază excelentă de pregătire, am avut terenuri, adică am putut să mă axez pe alte lucruri. Fotbal efectiv n-am putut să joc cât mi-aș fi dorit eu.

Toată impresia de acolo, tot ce se întâmplă ți se arată ca și cum ar fi vina ta. Însă dacă stai și o iei logic, nu este doar vina jucătorului.

Cumva mi-a fost teamă, dar nici n-am vrut să atrag teama asta. N-am vrut să atrag ideea că n-o să reușesc și că n-o să fie bine. A existat atunci, pe moment, înainte să semnez, dar după ce am semnat, m-am dus încrezător.

Mi-am zis că o să reușesc și că totul o să fie bine. Adică mi-am schimbat cumva perspectiva. Totuși, până la urmă, n-a fost să fie”, a afirmat Dumiter, potrivit gsp.ro.