Andrei Ivan a rămas fără cuvinte după 0-3 cu FCSB: „Nu știu ce s-a întâmplat cu noi”

Universitatea Craiova a fost învinsă, pe Stadionul Steaua, de FCSB, cu 0-3, în etapa a 8-a a Superligii.

„Chiar nu-mi găsesc cuvintele”, a recunoscut Andrei Ivan după FCSB – Universitatea Craiova 3-0

În urma acestui rezultat, echipa olteană a ieșit de pe podium, fiind pe locul 4, cu 14p, după FCSB (18p, CFR Cluj (16p) și Rapid (14p, golaveraj mai bun), primele două având câte 7 meciuri jucate.

Formația antrenată de Laurențiu Reghecampf are fluctuații în evoluții. În primele 6 etape a obținut 4 victorii și două remize, dar au urmat două eșecuri fără gol marcat, ambele în deplasare: 0-2 cu Farul și 0-3 cu FCSB.

Cu 3 goluri marcate în acest sezon, dintre care două din lovitură de la 11m, Andrei Ivan nu a reușit să găsească o explicație pentru prestația Universității.

„Chiar nu-mi găsesc cuvintele. Am făcut o primă repriză foarte slabă, am luat trei goluri ca niciodată, nu cred c-am luat vreodată atâtea în prima parte. În cea de-a doua ne-am creat ocazii, dar nu am reușit să marcăm.

Ne îngrijorează acest lucru, dar sperăm ca de la următorul meci să marcăm și noi. Am pierdut repede mingi, degeaba avem posesia dacă nu avem și multe ocazii. Chiar nu pot să-mi dau seama”, a spus el după meci.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu noi”, este sincer Andrei Ivan

Campionatul se întrerupe două săptămâni pentru meciurile naționalei României cu Israel și Kosovo, ambele pe Arena Națională, din preliminariile CE 2024. Andrei Ivan nu a fost con vocat, dar nu pare foarte deranjat. Partidele au loc pe 9 și 12 septembrie, de fiecare dată de la ora 21:45.

„Am vorbit cu mister Edi, va trebui să vorbesc din nou cu dânsul și o să decidă. Da, m-a contactat și sper să fie totul bine. Trebuie să am evoluții foarte bune și cred că o să fiu convocat.

La următoarea selecție sper să fiu acolo. Vreau să marchez întâi pentru club și după pentru echipa națională. Când am intrat în vestiar, nu-mi venea să cred, nu știu ce s-a întâmplat cu noi. A vorbit mister cu noi și am ieșit cu altă față”, a completat atacantul Univerității.