Andrei Ivan a vorbit despre schimbarea de la Universitatea Craiova! Ce regretă și care este marea dorință

Atacantul Andrei Ivan a fost pus căpitan al echipei de noul antrenor Eugen Neagoe în timpul cantonamentului din Antalya.

Universitatea Craiova a încheiat pregătirea din Turcia cu o remiză, 1-1, în fața echipei sârbe Partizan Belgrad. Golul echipei din Bănie a fost marcat din penalty de Andrei Ivan în minutul 77. Înaintea meciului, atacantul primise banderola de căpitan.

Nu a fost ceva temporar, deoarece tot el a fost căpitan și la cele două meciuri oficiale din acest an, ambele în campionat, 0-1 în deplasare cu FC Botoșani și 2-0 pe teren propriu cu FC Hermannstadt.

Ivan a înscris ambele goluri ale formației pregătită de Eugen Neagoe, devenind, cu această ocazie, golgeterul echipei, cu 6 reușite în acest sezon.

„Nicio modificare din viața mea personală nu a afectat planul sportiv. Nu există așa ceva. Acum sunt mult mai matur și extrem de determinat să dovedesc ce pot în teren. Când porți banderola Științei, ai o responsabilitate imensă.

Întotdeauna m-am pus și mă voi pune în slujba Științei, indiferent de cum și când. Este adevărat faptul că am avut un început bun de campionat, am marcat, dar apoi, din păcate, am avut o problemă cu glezna și chestia asta m-a ținut în tribună.

Am revenit mult mai puternic în cantonament, cu ambiție. Obiectivul principal este acela de a da 100% pentru Universitatea Craiova și pentru familia mea. Din punctul meu de vedere, avem absolut totul la club.

Din păcate, ne-am încurcat cu anumite echipe mai slab cotate. Sper din tot sufletul ca acest an să fie al nostru.

Îmi doresc să revin și în circuitul echipei naționale. Întotdeauna, când îmi cântă imnul, am pielea de găină. Dar cel mai mare vis al meu este să câștig titlul cu Universitatea Craiova și să jucăm în UEFA Champions League”, a spus Andrei Ivan, pentru gds.ro.