Andrei Ivan, după ce a adus victoria pentru CSU Craiova: „Vreau să dau gol la fiecare meci”

CSU Craiova s-a impus cu Chindia Târgoviște, scor 1-0. Cel care i-a făcut fericiți pe suporterii oltenilor a fost Andrei Ivan, marcator pentru a doua etapa la rând.

În total, are patru reușite în acest sezon. Internaționalul român a vorbit despre meciul disputat la Ploiești și a declarat că vrea să recidiveze în orice meci, inclusiv în poarta celor de la Minaur Baia Mare, miercuri, în Cupa României.

Acesta a explicat că terenul maramureșeilor le-ar putea pune probleme lui și colegilor săi, care o duc foarte bine în campionat. Sunt pe locul doi, la cinci lungimi distanță de liderul CFR Cluj.

”O victorie foarte muncită, suntem bucuroși pentru cele 3 punte și pentru faptul că ei nu au marcat. S-au apărat foarte bine, pe 2 linii, a fost greu să-i deschidem.

Am ieșit după gol, eram obosit, am jucat multe meciuri. Avem miercuri meci de Cupă, trebuie să joc. Va fi foarte greu la Baia Mare, nu cred că terenul e bun acolo. Vreau să dau gol la fiecare meci, la final nu știu de nicio altercație, eu am făcut poze cu niște copii”, a declarat Andrei Ivan, după meci.