Andrei Ivan, foc și pară după 0-0 în fața Oțelului: „Suntem nemulțumiți! E dureros pentru toată echipa, nu doar pentru mine!”

CSU Craiova a obținut un singur punct din disputa cu Oțelul Galați. Cele două au înregistrat scorul de 0-0 în etapa a 2-a.

Andrei Ivan, jucătorul oltenilor, a reacționat dur după meci. Iată ce a spus despre rezultatul partidei.

„Suntem nemulțumiți! E dureros pentru toată echipa, nu doar pentru mine!”

„Suntem nemulțumiți că nu am luat cele trei puncte. Eu cred că am făcut un meci bun, dar nu am avut nici noroc. Nu a intrat mingea în poartă. Nu știu, cum am spus, cred că nu a fost ziua noastră astăzi. Nu a fost să câștigăm. Dar avem o săptămână înainte și trebuie să gândim limpede.

E dureros pentru toată echipa, nu doar pentru mine. Că toți suntem înjurați. Dar m-am obișnuit aici la Craiova. Am vorbit și cu mister înainte de meci că o să joc vârf. Mi-am creat ocazii, dar nu a fost să marchez.

Trebuie să ne unim. S-a văzut și azi. Am fost o echipă bună pe teren. Nu le-am dat nicio șansă celor de la Oțelul. Mergem la Cluj să luăm cele trei puncte”, a spus Andrei Ivan, după egalul cu Oțelul.