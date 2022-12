Andrei Ivan le dă peste nas colegilor: „Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei”

FC U Craiova 1948 a învins Universitatea Craiova cu 2-0, în Etapa a 19-a din Superligă, iar la final atacantul Andrei Ivan și-a taxat colegii.

„Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei”, a spus Andrei Ivan după eșecul cu FC U Craiopva 1948

A fost prima victorie din istoria meciurilor directe a echipei patronată de Adrian Mititelu. În urma acestui rezultat, universitatea Craiova rămâne pe locul 4, cu 32p, dar poate fi depășită de FCSB, care joacă luni, acasă, de la ora 19:00, cu CS Mioveni, ultima în clasament.

De partea cealaltă, FC U Craiova 1948 este pe locul 13, cu 19 p, obținând prima victorie după 8 etape în care a adunat doar 2p.

Andrei Ivan, atacantul Universității Craiova, a fost exclus din lot înaintea confruntării cu Rapid (alături de Sergiu Hanca, Ionuț Vînă și Jovan Markovic). A fost trimis în minutul 55 în locul lui Benga, dar nu și-a putut ajuta echipa.

„Am făcut o primă repriză bună, trebuia să marcăm. Nu am marcat şi ne-a costat. În a doua repriză au marcat, Mister a încercat să bage forţe noi, dar nu am putut să facem nici noi nimic.

Cei de la FC U au fost mai organizaţi. Pot să o numesc o zi neagră pentru noi, pentru toată echipa.

Trebuie să mergem mai departe. Am venit după perioada în care am fost accidentat, am avut probleme cu glezna, dar acum sunt sută la sută.

Nu vreau să vorbesc despre ce a fost, vreau să vorbesc despre meci. O atmosferă frumoasă şi le mulţumesc că ne susţin. Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei. Sper să marchez etapa viitoare”, a spus Andrei Ivan, după meciul cu U Craiova 1948.