Andrei Ivan, reacție savuroasă după ce a răpus CFR-ul: „Am jucat pentru suporteri!”

CSU Craiova a bifat o victorie importantă sâmbătă seară. Oltenii s-au impus cu 2-0 în fața celor de la CFR Cluj.

Andrei Ivan, autorul celor 2 goluri, a reacționat la finalul partidei. Iată ce a spus atacantul „Juveților”.

„Am jucat pentru suporteri!”

„Un meci bun făcut de noi. În primul rând n-am mai făcut greşeli. În prima repriză am avut şi noi şi au avut şi ei ocazii, în a doua repriză am reuşit să marcăm şi am luat cele trei puncte.

(N.r. Executia de la primul gol) Am făcut-o chiar de dimineaţă, să-mi aşeze Cîmpanu. Cei de la CFR Cluj au spart zidul. Mi-a ieşit şi astăzi la antrenamente. Am avut două meciui în care nu ne-a ieşit nimic. Cu Farul am fi putut să scoatem chiar un egal, dar contează că ne-am motivat astăzi şi am câştigat.

E un campionat foarte strâns. Vedem ce va face şi FCSB-ul cu Voluntari. Mister a făcut multe schimbări, cei care au jucat au intrat foarte bine în joc, şi Markovic şi Cîmpanu. Am jucat pentru suporteri, ne împing de la spate, şi pentru familiile noastre”, a declarat Andrei Ivan, pentru cei de la digisport.ro.