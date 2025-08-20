Andrei Mandache este noul antrenor al echipei Steaua

Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat miercuri, 20 august 2025, ora 13:24,
CSA Steaua a anunţat, miercuri, că Andrei Mandache este noul antrenor al echipei de baschet a clubului din Capitală.

La 37 de ani, Mandache a decis să pună punct carierei de jucător, şi să îmbrace costumul de antrenor.

El a pregătit acest pas, terminând cursurile Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, dar şi Euroleague Head Coaches Board Academy.

A evoluat pentru roş-albaştri în trei perioade: 2010-2011, 2018-2021 şi 2024-2025.

