Andrei Nicolescu a anunțat transferul fotbalistului din Serie A la Dinamo: ”Mai sunt mici detalii la contract!”

Dinamo a suferit pierderi importante în această vară.

În frunte cu Dennis Politic, mai mulți fotbaliști de bază au părăsit echipa sezonul trecut.

Andrei Nicolescu a primis marți că va aduce încă 2-3 jucători pentru a întări lotul.

Miercuri seara, Nicolescu a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu AC Milan pentru transferul lui fundașului central, Andrei Coubiș, iar mici detalii cu tabăra jucătorului mai sunt de pus la punct.

„Suntem în aceeaşi paradigmă, mi-ar fi plăcut să nu vorbesc până nu se închide. Aici situaţia e invers (n.r. faţă de situaţia lui Adrian Mazilu), ne-am înţeles cu AC Milan, rămânem în coproprietate, mai sunt mici detalii la contractul jucătorului.

Nu am discutat, dar ştiu că s-a discutat mult în jurul lui şi cu el. Mi-ar fi plăcut ca deal-urile astea să fi fost semnate iar apoi să vorbim despre ele. Un potenţial foarte mare, este un jucător foarte puternic, are nevoie de jocuri la un nivel cât mai ridicat.

Evident, pentru el ştacheta acolo e un pic cam sus, şi eu au văzut potenţialul, şi negocierile s-au dus în zona în care rămânem în coproprietate.

Mi-aş dori ca Dinamo să nu se mai gândească la regulă, să fie o normalitate să avem măcar 3-4 jucători sub 20 de ani. E o tradiţie care duce spre performanţă, dar… un pic de răbdare.”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.